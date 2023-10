17 oktober worden ontwerpen Raadhuisplein onthuld

Door: Redactie

Op dinsdag 17 oktober 2023 tussen 17:00 tot 20:00 uur presenteert de gemeente de drie ontwerpen voor herinrichting van het Raadhuisplein in de raadszaal van het voormalige gemeentehuis van Haren. De inbreng die men op 23 en 24 juni 2023 van inwoners heeft ontvangen is verwerkt in drie voorlopige ontwerpen. Ook zijn de reacties die online zijn ontvangen hierin verwerkt.

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 17 oktober vraagt de gemeente de mening van inwoners over deze drie ontwerpen. Men gaat dan op basis van deze ontwerpen en de inbreng een voorkeursontwerp maken. De ontwerpen worden op woensdag 18 oktober 2023 ook op de gemeentelijke website geplaatst zodat lezers ook weer online kunnen reageren.

Foto: Enige tijd geleden werd met inwoners rondgewandeld om ideeën op te doen.