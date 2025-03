50 jaar na de treinkaping bij Wijster: “Ik nam de Molukse gemeenschap niets kwalijk”

Door: Sales

De weduwe van de doodgeschoten passagier Bert Bierling komt aan het woord in Haren de Krant van maart. Ze zegt: “De Molukse gemeenschap nam ik het niet kwalijk” Dit jaar is het 50 jaar geleden, dat zich op de treinrails bij het Drentse dorp Wijster een drama voltrok: treinkaping door Molukse jongeren. Op 2 december werd de trein tot stilstand gebracht en op 4 december werd passagier Bert Bierling (31) in de deuropening van de trein met een nekschot doodgeschoten door één van de zes kapers. Zijn lichaam kwam naast de trein te liggen en foto’s daarvan stonden op alle voorpagina’s. Een halve eeuw later spreken we mevrouw Bierling, de weduwe die nog iedere dag naar de foto van haar man kijkt. Ze woont nu in Haren.

Bescheiden

“Waarom die kapers uitgerekend mijn man hebben uitgekozen is een vraag die me vooral de eerste jaren erg heeft beziggehouden”, zegt mevrouw Bierling. “Ze zochten iemand om dood te schieten, omdat de regering het ultimatum van 14.00 uur had laten verlopen. Daar ben ik nog steeds boos over, want het heeft mijn man zijn leven gekost.” Jaren later kwam mevrouw Bierling onverwacht in de buurt van oud-premier Dries van Agt en wilde hem hierop aanspreken, maar ze blokkeerde.

Ze is nu 80 jaar en in al die jaren heeft ze vrijwel nooit interviews gegeven over haar ervaringen en visie. Maar aan Haren de Krant wil ze wel een boodschap meegeven, die uit haar mond extra lading krijgt. De boodschap van verdraagzaamheid en begrip. Niet een hele bevolkingsgroep veroordelen voor de daden van individuen.

U leest het interview in Haren de Krant, die vanaf 18 maart wordt verspreid.

Foto’s:

foto van de trein: Rijksfotoarchief: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO)

foto Van Agt: Minister van Justitie Van Agt kondigt het einde van de kaping aan, die Bert Bierling het leven kostte. Foto: Nationaal Archief