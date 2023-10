Nieuws:

Door: Redactie

Het is een drukke driesprong: Cantersveen-Dr. E.H. Ebelsweg te Haren. Vrijdagmiddag kwamen daar twee auto’s met elkaar in botsing. Het betrof een personenauto en een bedrijfsbusje.

Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over één betrokkene, die ter plaatse is onderzocht. De toedracht van de aanrijding is nog niet geheel duidelijk.

Foto: 112 Groningen/ Haren de Krant