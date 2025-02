Actief blijven in je buurt? Doe vrijwilligerswerk!

Nieuws:

Door: Redactie

Heb je geduld en floreer je in een mooie werkomgeving? Dan kun je de begeleiders van Cosis helpen om de cliënten (verstandelijke/psychische beperking) te ondersteunen in de maatschappij. Binnen de Groen afdeling van Cosis werk je in de Botanische tuinen van de Hortus.

Informatie Rianne Tjarks: r.tjarks@cosis.nu of 0631685580 (ma t/m do)

Ontwikkellink

Ben je vrijwillig actief? Dan kan je gratis meedoen aan trainingen/workshops.

Informatie: www.link050.nl/ontwikkellink