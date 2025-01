Actueel: Drugslab opgerold aan Vondellaan in Haren

Door: Redactie

De politie meldt dat men vandaag, woensdag, om 5.20 uur is binnengestapt in een pand aan de Vondellaan in Haren, waar zich een drugslab bevond. Men heeft twee verdachten aangehouden.

Een onderzoek naar deze situatie is gestart. Zodra wij meer weten, leest u het hier. Zie update onder de foto’s.



Medewerkers van LFO gaan het pand binnen voor onderzoek.

Update 9.45 uur: De politie kan nog niet vertellen hoe men tot de ontdekking is gekomen en of dit gebeurde na het ontvangen van tips uit de buurt. Volgens voorlichter Thijs de Jong gaat de politie nu een buurtonderzoek houden. Op dit moment is de dienst Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) met meerdere voertuigen aanwezig voor het doen van onderzoek. Over deze dienst zegt de politie op haar website: “Als chemische stoffen een bedreiging zijn voor de omgeving komt de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) in actie. Meestal komt de LFO in actie op plekken waar een drugslab ontdekt is en ontmanteld wordt. Ook komt het LFO in actie bij zogeheten CBRN-e incidenten. Dat zijn incidenten waarbij Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire stoffen betrokken zijn. De E staat voor explosieve stoffen. Medewerkers van het LFO zijn getraind om op het allerhoogste veiligheidsniveau met deze incidenten om te gaan.”

Het pand bevindt zich in een woongebouw met appartementen, dat wordt beheerd door European Residential Management in Amsterdam. Die organisatie verhuurt woningen voor ‘iedere stijl, smaak of budget’ in het hele land. De Vondellaan is één van de drukste straten van Haren, waar desondanks dit woongebouw niet echt opvalt. Pikant is dat ongeveer 200 meter verderop het politiebureau staat.

Als er nadere informatie is over de aangehouden personen, leest u het hier.