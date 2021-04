Actueel: Gemeente wil Hortus en De Biotoop kopen van de RUG

Door: Redactie

Op Harense schaal mag het groot nieuws heten: de Gemeente Groningen heeft de intentie op de Hortus én De Biotoop aan de Kerklaan in Haren te kopen van Rijksuniversiteit Groningen. Een megadeal, die veel Harenaars zal doen schrikken. Want de vraag is: waarom koopt de gemeente deze belangrijke locaties? Het antwoord wordt gegeven door verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf. Voorlopig verandert er helemaal niets. De Biotoop en De Hortus hoeven wat de gemeente betreft niet te vrezen voor hun voortbestaan.

De Biotoop aan de Kerklaan in Haren

Toch zal dit nieuws wel voor enige argwaan zorgen in Haren, waar mensen wellicht op het idee komen dat de gemeente hiermee voorsorteert op woningbouw. Dit hebben we direct na het bekend worden van dit nieuws voorgelegd aan de wethouder.

Wethouder zegt ´maatschappelijk rendement’ te wensen

Wethouder Roeland van de Schaaf zegt dat de gemeente de locaties graag wil verwerven, juist om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. “Als wij het niet zouden kopen, zou de RUG het vroeg of laat kunnen verkopen aan partijen met andere intenties, zoals woningbouw. Die zullen dan altijd op zoek gaan naar mogelijkheden om er rendement uit te halen. Wij als gemeente zijn alleen op zoek naar maatschappelijk rendement.” Lees de uitgebreider reactie van deze wethouder in ander bericht. Lees ook: https://www.harendekrant.nl/nieuws/wethouder-roeland-van-der-schaaf-over-voorgenomen-aankoop-hortus-en-biotoop/

Achtergrond

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en gemeente Groningen onderzoeken de komende maanden of en onder welke randvoorwaarden en uitgangspunten het terrein van De Biotoop en de Hortus botanicus in Haren door de RUG aan de gemeente kan worden verkocht. Daarvoor gaan beide partijen een samenwerkingsovereenkomst met elkaar aan met de intentie om samen tot (ver)koop te komen. Als er overeenstemming wordt bereikt, dan is het streven om uiterlijk eind 2021 een verkoopovereenkomst aan de gemeenteraad voor te leggen.

De RUG heeft de gemeente laten weten De Biotoop en de Hortus Botanicus in Haren in principe te willen afstoten. Dit omdat het terrein niet meer in gebruik is voor onderwijs en onderzoek. Het gaat om het terrein van het voormalig Biologisch Centrum (8 ha, waar nu De Biotoop is gevestigd) en de Hortus botanicus Haren (20 ha). “De Rijksuniversiteit Groningen is er alles aan gelegen om het academisch erfgoed volledig in stand te laten en te behouden”, aldus Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur. “Dat zijn in ieder geval de Laarmantuin en het Zoölogisch Lab.”

In gesprek met belanghebbenden

Het college van B&W hecht veel belang aan de waarde van de Hortus botanicus en De Biotoop en is onder de indruk van wat daar tot stand is gebracht. “We vinden het een prachtig gebied en zowel de Hortus als De Biotoop vervult een belangrijke maatschappelijke en publieke functie”, vertelt wethouder Roeland van der Schaaf. “Vanwege onze intentie om het terrein te kopen, gaan we de komende maanden in gesprek met de belangrijkste belanghebbenden. Zoals Carex, Stichting Behoud Groene Hortus, Stichting Het Groninger Landschap en Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’. Om op te halen hoe zij hun toekomstige rol zien en wat ze daarvoor nodig hebben.”

Terrein blijft voorlopig zoals het is

Wat het college van B&W betreft, blijft het terrein van De Biotoop en de Hortus botanicus voorlopig zoals het is. Wethouder van der Schaaf: “Op dit moment zijn we nog niet bezig met de lange termijn. Op het moment dat we wel naar de toekomst gaan kijken, doen we dat zeker samen met de huidige gebruikers, medewerkers, vrijwilligers, bewoners, huurders, omwonenden en andere Harenaren.”