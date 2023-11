Advertentie: Duurzaamheid, feiten en fabels

Door: Sales

5 fabels over duurzaamheid en hoe het wél zit

Net als over alle belangrijke onderwerpen doen ook over duurzaamheid en duurzaam leven heel wat fabeltjes de ronde. Dat is ook niet zo gek, want soms is het allemaal best ingewikkeld. Daarom zet Jasper van Grunneger Power een aantal duurzame oplossingen zaken op een rijtje. Wil je meer weten over fabels of feiten?

https://www.grunnegerpower.nl/nieuws/5-fabels-over-duurzaamheid-en-hoe-het-wel-zit/

Collectieve inkoopactie zonnepanelen

Duurzaam Groningen organiseert dit jaar samen met het Regionaal Energieloket een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. Wil je energie besparen met zonnepanelen op jouw dak? Door mee te doen aan de collectieve inkoopactie geniet je van het gemak, een eerlijke prijs en advies op maat.

Op dinsdag 7 november is een online bijeenkomst geweest over de collectieve inkoopactie zonnepanelen. Voor het terugkijken van deze online bijeenkomst en meer informatie, kan je naar https://regionaalenergieloket.nl/groningen/aan-de-slag/acties-en-initiatieven/zonnepanelenactie-2023-q4-groningen.

Ook lekker aan het verduurzamen? Maak kans op vette prijzen!

Samen met 15 andere energiecoöperaties wil Grunneger Power grote duurzame energiebesparende maatregelen stimuleren. De landelijke koepelorganisatie Energie Samen heeft 75 wijken aangemerkt om aan de slag te gaan. Grunneger Power wil ook in Haren in kaart brengen waar al maatregelen zijn getroffen.

Nam je dit jaar al grote energiebesparende maatregelen in huis of ligt er al een ondertekende offerte voor de uitvoering van 1 of meerdere maatregelen op je keukentafel? Dan maak je direct kans op een mooie prijs via de WIN-WIN actie. Kijk snel hoe je meedoet op https://www.grunnegerpower.nl/samen-besparen-win-win/.



Stella Dekker Fotografie