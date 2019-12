Advertentie: Wildavond 13 december bij Restaurant Fabuleus Zuidlaren (samen met Les Grands Vins)

Door: Redactie

Restaurant Fabuleus met de witte pilaren aan de Kerkbrink in Zuidlaren organiseert ook dit jaar weer een wildavond met bijpassende wijnen op vrijdag 13 december om 19.00 uur. Dit keer in samenwerking met Les Grands Vins, de wijnspeciaalzaak van Zuidlaren.

Eigenaresse Monique Nieswaag is vinoloog van de wijnacademie en zal deze avond uitleg geven over de wijnen die geschonken gaan worden.

Er wordt gestart met een wildamuse en daarna het 5- gangen diner bestaande uit diverse soorten wild en verschillende bereidingswijzen met uitleg en passende wijnen die speciaal geselecteerd zijn voor bij het diner. De keuken, onder begeleiding van eigenaar chef kok Harold Smits, en zijn team zullen zorgen voor een culinaire wildavond. Noteer vrijdag 13 december alvast in uw agenda en reserveer op tijd om teleurstellingen te voorkomen.

Restaurant Fabuleus

Kerkbrink 2A

9471 AK Zuidlaren

050-4091254

www.restaurantfabuleus.nl

Les Grands Vins

Kerkbrink 8A

9471 AK Zuidlaren

Tel. 0622937741 l

www.lesgrandsvins.nl