Algemeen informatief: 4 tips om een kantoor aan huis in te richten

Door: Redactie

Op het moment zijn er ontzettend veel mensen die thuiswerken, al dan niet gedwongen vanwege de maatregelen van het kabinet om de opmars van het coronavirus in ons land te stoppen. De kans is groot dat het werken in eigen huis toch niet iets zal blijven van 2020 en 2021. De verwachting is namelijk dat werkgevers hun werknemers ook na het einde van de pandemie thuis laten werken. Prima natuurlijk, maar dan moet je wel een werkplek hebben waar dit op een fijne en comfortabele manier mogelijk is. Met de onderstaande tips kun je een kantoor aan huis inrichten.

Werkverlichting

Het is zeker slim om te investeren in goede werkverlichting. Van daglicht zul je immers energie krijgen, terwijl het ook prettiger werkt. Het is dan ook aan te raden om te kiezen voor een ruimte met veel natuurlijk licht, wat helaas niet altijd mogelijk is. In sommige gevallen komt dit door de kamer, maar ook het weer kan hier invloed op hebben. Werkverlichting is dan dus van essentieel belang om alsnog te kunnen werken in het kantoor aan huis. Dit type verlichting is verkrijgbaar in allerlei soorten en maten. Je kunt met werkverlichting dus zeker je werkplek op een stijlvolle wijze inrichten.

Opgeruimd

Het is ook van belang dat het kantoor opgeruimd is, dit zal namelijk voor meer overzicht en rust geven. Een opgeruimd bureau zal je dus productiever maken, terwijl het ook zal zorgen voor een prettigere sfeer in je kantoor aan huis. Om dit voor elkaar te kunnen krijgen is het slim om een aantal accessoires aan te schaffen. Denk hierbij onder meer aan ladekastjes en prikborden, zo kun je eenvoudiger je kantoor opgeruimd houden. Op de prikborden kun je natuurlijk handig en makkelijk je to-do lijstjes en notities ordenen, terwijl de ladekastjes gebruikt worden voor het opbergen van spulletjes.

Planten

Een kantoor aan huis moet altijd ingericht worden met behulp van planten. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat je concentratievermogen hoger is in een kamer met meerdere planten. Productief werken is natuurlijk wel zo fijn, dus met de planten kun je jezelf eenvoudig een dienst bewijzen. Toch moet je niet hierdoor alleen groen in je thuiskantoor stoppen. Met planten kun je je werkplek namelijk ook stijlvol inrichten. Hierbij moet je letten op zowel de stijl als het formaat en de kleuren van de planten. Door dit te doen kun je ze perfect laten aansluiten op de rest van het kantoor aan huis.

Boekenkast

Een mooi ingerichte boekenkast in je werkkamer is niet alleen functioneel, het is ook nog eens stijlvol. Dit is al helemaal het geval als je echt een liefhebber van boeken bent. In een open kast kun je je collectie dan natuurlijk mooi laten zien. Bovendien kun je zorgen voor een fraai effect. Dit doe je door de boeken op formaat te ordenen, al kun je er ook voor kiezen om ze op kleur te ordenen in de boekenkast. Helaas neemt zo’n grote kast natuurlijk wel veel ruimte in, dus het past niet altijd.