Algemeen informatief: Internet en tv duurder per 1 september

Door: Redactie

Per 1 september 2021 verhogen diverse aanbieders van internet en tv de prijzen van hun diensten. Dat is niet ongebruikelijk. Veel diensten en producten worden jaarlijks geïndexeerd. Dat betekent dat prijs wordt aangepast aan de inflatie. Zowel lonen als prijzen stijgen meestal elk jaar een beetje. Opvallend is dat de prijs van internet en tv bij veel aanbieders minder wordt verhoogd dan de inflatie. Dat komt vooral door een relatief kleine stijging van de prijs van internet. Zeer snel internet wordt bij veel aanbieders zelfs goedkoper. De prijs van tv stijgt daarentegen iets harder. Wie een alles-in-1 abonnement heeft, betaalt in totaal meer dan vóór 1 september. Ook als zeer snel internet – tot 1 gigabit – onderdeel is van dat abonnement.

Sneller internet goedkoper

Internet wordt steeds goedkoper per hoeveelheid data. Dat geldt zowel voor internet thuis als voor mobiele data. De techniek hierachter wordt steeds beter. Omdat mensen steeds meer internet (data) gebruiken, betalen zij netto wel hetzelfde of zelfs meer voor hun internet. Veel aanbieders verhogen dan ook periodiek hun internetsnelheid, zonder dat hier een prijsverhoging tegenover staat. Het internetverbruik zal de komende jaren alleen maar toenemen. Zo tellen Huishoudens steeds meer ‘slimme’ apparaten met een internetverbinding en voor veel zaken is men tegenwoordig van internet afhankelijk. Zo sluiten lokale bankfilialen en worden klanten geacht online hun zaken te regelen.

Investeringen in netwerk

Ondanks dat de techniek beter wordt en de snelheden hoger, stijgen de prijzen vaker wel dan niet. Ook als deze stijging is afgezet tegen de inflatie. Op de langere termijn worden internet en tv dus duurder. De belangrijkste reden hiervan heeft ook weer met die betere techniek te maken. Om te kunnen profiteren van nieuwe techniek zijn namelijk grote investeringen in het netwerk noodzakelijk. Bij de aankondiging van de prijsstijgingen stelde Ziggo onlangs expliciet dat noodzakelijke investeringen in het netwerk daarvoor medeverantwoordelijk zijn: “Er worden steeds hogere eisen gesteld aan het netwerk. Het datagebruik blijft explosief groeien, we maken op steeds meer apparatuur tegelijkertijd gebruik van het netwerk en de vraag naar veiliger internet blijft toenemen. Om de hoge eisen voor de toekomst te blijven waarborgen, is investeren in ons netwerk noodzakelijk.”

Snel internet in het Noorden

Voor wie snel internet belangrijk vindt, is de aanstaande prijsverlaging voor snel internet natuurlijk een welkome boodschap. Sowieso is Noord-Nederland een prima plek om te wonen voor wie snel internet belangrijk vindt. Zowel voor internet thuis als mobiel. Zo is de provincie Groningen twee jaar langer proeftuin voor 5G-internet. Dit zeer snelle mobiel internet heeft tal van toepassingsmogelijkheden die met name in Noord-Nederland interessant zijn. Ook ligt de aanleg van glasvezel internet in Noord-Nederland goed op schema. Zeer snelle internetverbindingen van 1 gigabit of meer zijn over een aantal jaar zeker niet meer uitzonderlijk.