Ook ING bank gaat in Haren sluiten

Nieuws:

Door: Redactie

Na berichtgeving over de sluiting per 1 juli van de Rabobank in Haren, wordt het ons duidelijk dat op 26 juli de ING bank ook haar deuren voor het publiek gaat sluiten. De bank is gevestigd op de hoek van de Rijksstraatweg en het Raadhuisplein.

De ING is na ABN Amro en Rabobank de derde bank die uit Haren vertrekt. Alleen de SNS heeft nog een kleine vestiging aan de Rijksstraatweg. Wat er met de prominente panden van zowel Rabobank als ING gaat gebeuren is niet duidelijk.