Algemeen informatief: Inwoners Groningen krijgen gratis offerte voor isolatie

Door: Redactie

Haren – Wie in de gemeente Groningen woont en zijn of haar woning wil laten isoleren, kan vanaf januari 2022 terecht bij Isolatiebedrijf Groningen voor een gratis en vrijblijvende prijsopgave.

Nederland telt op dit moment zo’n 2,7 miljoen woningen die slecht geïsoleerd zijn. En hoewel er hard wordt gewerkt om dit aantal naar beneden te brengen, gaat het volgens de ChristenUnie, het CDA en GroenLinks nog niet snel genoeg. Volgens de berekeningen van de drie politieke partijen zullen alle huizen in dit tempo pas in het jaar 2100 geïsoleerd zijn. Echter is in het Klimaatakkoord afgesproken dat in 2050 alle huizen duurzaam moeten zijn. Dat is een verschil van 50(!) jaar.

Isolatie in Groningen versnellen

Om de isolatie in Groningen te versnellen, biedt Isolatiebedrijf Groningen daarom de mogelijkheid aan om een gratis prijsopgave te ontvangen. Vanaf vandaag kunnen inwoners van de voormalige gemeente Haren een gratis offerte aanvragen voor de verduurzaming van hun woning. Iedereen die interesse heeft in spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie of bodemisolatie vult een online formulier in om de kosten op te vragen. Het invullen van het contactformulier is makkelijk en duurt slechts één minuut.

Helemaal gratis en vrijblijvend

Het aanvragen van een offerte voor isolatie van een woning is helemaal gratis en 100% vrijblijvend. Dat houdt in dat huiseigenaren dus nergens aan vast zitten en ze hun woning dus niet hoeven te laten isoleren bij Isolatiebedrijf Groningen. Ze kunnen de offerte wel gebruiken om de kosten inzichtelijk te krijgen en, indien ze daarvoor kiezen, te vergelijken met offertes van andere isolatiebedrijven uit de regio. Wie een online aanvraag doet, ontvangt binnen 2 werkdagen een e-mail met de kosten.

Subsidie op 30% van de kosten

Bovendien krijgt iedereen die zijn of haar woning wil laten isoleren vanaf dit jaar een groot deel van de kosten vergoed. Net als in 2021 geldt er vanaf 1 januari 2022 een gunstige subsidieregel voor het verduurzamen van woningen. De overheid biedt nu geen vergoeding meer van 20, maar van maar liefst 30 procent op de kosten. Op die manier wil zij huiseigenaren stimuleren om de komende jaren nog minder energie te verbruiken en de verduurzaming te versnellen.