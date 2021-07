Algemeen informatief: Koopwoning in Haren: verplichte en handige verzekeringen

Door: Redactie

Mensen die een woning kopen, krijgen te maken met allerlei verplichte verzekeringen. Op deze manier is de hypotheek, de woning én de woningeigenaar goed beschermt. Naast deze verplichte verzekeringen zijn er ook een aantal andere verzekeringen verstandig om af te sluiten.

Opstalverzekering

Een opstalverzekering, ook wel een woonhuisverzekering, dekt schade aan zaken die vastzitten aan het huis, zoals het dak of de keuken. Het gaat hier om schade die veroorzaakt is door brand, neerslag, storm, inbraak of lekkage. De opstalverzekering wordt door de hypotheekverstrekker verplicht gesteld. En dat is ook niet zo gek, aangezien zij de woningeigenaar veel geld lenen. De verzekering moet ingaan op de dag dat de woning wordt overgedragen aan de (nieuwe) eigenaar.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wel heel handig om te hebben. Deze verzekering dekt schade aan alle losse spullen in de woning, zoals meubels of het laminaat. Vaak sluit de woningeigenaar deze verzekering af in combinatie met een opstalverzekering. Het is namelijk handig beide verzekeringen bij dezelfde verzekeraar af te sluiten, zodat er bij schade geen discussie ontstaat over welke verzekeraar moet betalen.

Overlijdensrisicoverzekering

Als er een hypotheek wordt afgesloten dan is het vaak verplicht om hier ook een overlijdensrisicoverzekering bij af te sluiten. Deze verzekering geeft de hypotheekverstrekker zekerheid dat de hypotheek wordt afbetaald als de woningeigenaar komt te overlijden. Vanuit de hypotheek ontvangen de nabestaanden namelijk een bedrag om de hypotheek mee te betalen. Op deze manier voorkomt de woningeigenaar financiële problemen bij de partner en/of kinderen.

Rechtsbijstandverzekering

Bij de aankoop van een woning is een rechtsbijstandverzekering zeker geen overbodige luxe. Het is verstandig om deze verzekering gelijk bij de aankoop van het huis af te sluiten. Lopende geschillen zijn namelijk uitgesloten van dekking. Als er bijvoorbeeld iets misgaat tijdens de verbouwing, dan is de woningeigenaar met deze verzekering al snel goedkoper uit dan wanneer er een advocaat ingeschakeld moet worden. Ook kan er een conflict ontstaan met de makelaar, waardoor deze verzekering opeens erg nuttig kan zijn. Er zijn verschillende dekkingen. Onder de dekking ‘wonen’ vallen allerlei conflicten rondom een huis. Hieronder valt bijvoorbeeld ook een burenruzie.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering was vroeger ook een verplichte verzekering. Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar wordt het wel aangeraden. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) zijn de bewoners verzekerd tegen de schade die de gezinsleden en zelfs huisdieren onopzettelijk veroorzaken bij anderen. Veel mensen verwarren deze verzekering vaak met de WA-verzekering voor auto’s. De AVP vergoedt geen schade die met een voertuig wordt aangebracht aan anderen. Hiervoor moet de automobilist een verplichte WA-verzekering afsluiten. Dit is dus een aparte verzekering.