Alice de Beer neemt afscheid van Stichting Kinderopvang Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Na ruim 30 jaar verbonden te zijn geweest aan Stichting Kinderopvang Haren, en betrokken te zijn geweest bij de oprichting van de SKH alsmede het gastouderbureau, neemt pedagogisch allrounder Alice de Beer afscheid.

Dit afscheid zal plaatsvinden op donderdag 23 januari 2025 van 10:00 – 11.30 uur aan de Waterhuizerweg 7 in Haren. SKOH nodigt iedereen die in al die jaren heeft samengewerkt met Alice of bij haar op de groep heeft gezeten uit om haar gedag te zeggen en een goed pensioen te wensen.