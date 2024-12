Alice Duursma overleden

Door: Redactie

Oud-directeur van de Sint Nicolaasschool, Alice Duursma, is afgelopen zondag 8 december na een kort ziekbed overleden.

Zij was in Haren vooral bekend als directeur van de Sint Nicolaasschool (2002-2021), die onder haar leiding het predicaat ‘excellente school’ verwierf en haar intrek kon nemen in het huidige gebouw aan de Westersedrift. Zij bereidde de nieuwbouw voor, maar trad kort na de verhuizing terug als directeur. In een interview met Haren de Krant (2020) blikte ze terug op haar tijd op deze school: (passage uit het artikel) Duursma heeft de Sint Nicolaasschool (sinds 1957 in Haren) veel goeds gebracht. Ze denkt dat haar manier van werken daarbij heeft geholpen. “Ik ben nogal dominant en ik werk top-down. In dat model geloof ik”, zegt ze. “In de praktijk betekent het dat de school grotendeels bepaalt hoe onderwijs wordt gegeven en niet de ouders. En de kinderen al helemaal niet. Die moet je niet belasten met keuzes, die ze nog niet kunnen overzien. Wij hebben voor dit vak geleerd en we hebben er verstand van. Dus geef ons als school de ruimte en het mandaat. Dat was mijn verhaal.”

Voorts was Alice Duursma in 2014 kandidaat raadslid tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Haren, maar die zetel wist zij als 4e op de lijst toch niet te bemachtigen.Na haar vertrek van de Sint Nicolaasschool bleef zij zich inzetten voor kinderen en onderwijs. Ze startte haar adviesbureau Alice in Actie, waar zij een doortastende aanpak beloofde aan ouders waarvan de kinderen het moeilijk hadden op school.

Alice Duursma werd 65 jaar.

Alice Duursma in 2020.