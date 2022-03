Amber en Henk-Jan: “In Oekraïne moeten we zijn, niet in Haren” – Wie helpt ze aan VW Transporter?

Door: Redactie

Kort voor het vertrek voor hun tweede reis naar het oorlogsgebied in Oekraïne spreken we Amber Kos en Henk-Jan Buist in Haren. Nog maar enkele dagen geleden waren ze in het land onder vuur om daar te helpen. Hun ogen zagen de strijd, hun oren hoorden de wanhopige verhalen van de slachtoffers. Ze leverden er hulpgoederen af uit Haren. Binnenkort gaan ze weer, want het is nog niet klaar. Wat drijft deze jonge mensen?

Verantwoordelijk

Samen met vier anderen, waaronder de ouders van Henk-Jan Buist, brachten zij de hulpgoederen tot aan de grens. Zelf trokken ze verder het land in. Alert maar niet bevreesd. Henk-Jan zegt: “Ik ben 29 jaar, maar als mij wat overkomt is het goed. Ik heb al zoveel meegemaakt en gezien in mijn leven, dat ik er vrede mee zou hebben als het gebeurde. Maar begrijp me goed: we zijn voorzichtig en willen blijven leven. Toch gaan we, want op dit moment is Haren niet de plek om te zijn voor ons, maar Oekraïne, waar mensen in nood zijn.” Amber vult aan: “Ik voel me ook verantwoordelijk voor de mensen die daar in schuilkelders honger lijden. Iedere dag die we wachten, lijden ze een dag langer.” Tekst gaat verder onder de foto.



Angst

De eerste reis begin maart was een confrontatie met de slachtoffers, die dankbaar de hulpgoederen uit Haren in ontvangst hebben genomen. Ze hebben gezien dat de Oekraïners over het algemeen niet bang zijn om hun leven te geven voor deze strijd. Amber: “Heel anders dan de meeste Russen. Dat volk is vooral heel bang voor de eigen machthebbers.” Deze Harenaars liepen onderweg risico’s, maar bang zijn ze niet geweest.

Fijnmazige distributie

Amber en Henk-Jan zijn erachter gekomen, dat er in Oekraïne behoefte is aan fijnmazige distributie van hulpgoederen. Henk-Jan: “Er rijden grote vrachtauto’s naar verzamelplaatsen, maar dan….? Dan moet het verder worden gebracht naar de adressen van gewone mensen. En dat is dus wat wij gaan doen. Dieper het land in.” Amber en Henk-Jan sparen nu voor de aanschaf van een betrouwbare bestelbus en denken er 5000 euro voor nodig te hebben. Zodra die is aangeschaft zetten ze weer koers naar Oekraïne voor hun distributie-missie. Tekst gaat verder onder de foto.

Reisverslag

Hoe betrokken Nederlanders ook zijn, slechts weinigen laten huis en haard achter om naar het Oosten te reizen. Dit tweetal twijfelde niet. Ze vinden dat ze daar van meer waarde kunnen zijn dan hier. Die diepe overtuiging heeft niets te maken met hun christelijke opvoeding, want beiden vinden dat de kerken vaak een te beperkte blik op de wereld hebben. Nee, de drijfveren zitten vooral in henzelf. Hoelang ze van huis zullen zijn weten ze niet. Zolang als het nodig is. Een verslag van hun eerste reizen leest u hier: https://www.harendekrant.nl/nieuws/verslag-van-reis-harenaars-naar-oekraine-met-hulpgoederen-zo-dichtbij-is-het-dus/

Foto onder: Nina Keun van de Doorgeefwinkel heeft de winkelopbrengst van een bepaalde periode in contanten aan Henk-Jan en Amber geschonken (1000 euro) en bovendien zijn veel artikelen uit de winkel naar Oekraïne gegaan. Verder zal de Doorgeefwinkel nog vier weken lang iedere week 100,00 storten op de rekening van deze hulpverleners. Van links naar rechts Amber, Maaike (die ook meereisde naar Oekraïne), Henk-Jan, Nina Keun en twee vrijwilligers van haar Doorgeefwinkel. Wilt u de reis financieel steunen? Het geld mag gestuurd worden naar:

NL84 RABO 0379111888 t.n.v. H.J. Buist

Ook zijn maandelijkse vaste bijdrages zeer welkom.

Wie contact wil met Henk-Jan Buist kan mailen naar de redactie: redactie@harendekrant.nl