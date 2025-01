Archief Haren de Krant komt online

Door: Redactie

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Haren de Krant (27 juni) zal rond die tijd het gehele krantenarchief van de krant online beschikbaar komen via de website www.harendekrant.nl.

In juni 1995 verscheen de eerste krant en we zijn nu 300 uitgaven verder. Het is jammer dat de duizenden artikelen en interviews nu staan opgeslagen in mappen, maar niet doorzoekbaar zijn voor belangstellenden. Nu de krant 30 jaar bestaat is besloten alle oude uitgaven online te zetten. Voor zover geen digitale bestanden meer beschikbaar zijn worden oude uitgaven gescand.

Als het zover is wordt het archief online feestelijk geopend. Informatie daarover volgt rond mei.



Een voorpagina uit 1996…