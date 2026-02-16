Basisvaardigheden leren in Haren: “Ouders, praat met je kinderen”

Door: Redactie

Haar functie heet Adviseur Basisvaardigheden bij Forum Bibliotheek. Saskia Steenbergen heeft de opdracht om volwassenen ‘digitaal- , taal- en rekenvaardig’ te maken. Met een goede reden. Ze zegt: “Met die vaardigheden kun je namelijk de weg in de samenleving beter vinden.”

Achterstand

Laten we ons nu even richten op de taalvaardigheid: wie de Nederlandse taal kan lezen zal beter begrijpen wat hem of haar wordt verteld. Die kan communiceren met mensen en instanties. Kortom: taal is het Zwitsers zakmes in de hedendaagse maatschappij. Volgens Saskia beheersen nog te veel kinderen en volwassenen de taal niet voldoende en dat heeft allerlei oorzaken. Ze zegt: “Vluchtelingen beginnen al met een grote achterstand. Maar dit geldt ook voor veel Nederlanders. Het is onze opdracht om die achterstand in te lopen.”



Praat!

In haar werk kiest Saskia twee routes: preventie en ‘repareren’. Voor dat laatste zijn er bij Forum allerlei programma’s (zoals Taalhuis, Jeugd & Educatie, Digitale Vaardigheden). Wie daarover meer wil weten, kan contact zoeken met Forum Bibliotheek in Haren. Wanneer we kijken naar preventie, dan wijst Saskia op de grote rol van ouders. “In de eerste levensfase moet de basis worden gelegd van de taalontwikkeling van het kind”, zegt ze. “En dat begint al met zoiets eenvoudigs als praten. Als ouders veel tegen hun kinderen praten, ook al zijn ze nog een baby, worden ze vertrouwd met taal. Door te praten maken de ouders taal tot een onderdeel van het leven.” Volgens Saskia zijn er gezinnen waar niet of nauwelijks wordt gepraat en dat vindt ze jammer. “Dat komt vaak doordat ouders zelf nog onzeker zijn over hun eigen taalvaardigheid.”

Wieg

Een tweede manier om je kind taalvaardig te maken is voorlezen. Die interactie tussen ouder en kind is belangrijk, want het kind merkt hoe leuk taal is en leert bovendien woorden kennen. Helemaal mooi is het wanneer kinderen stap voor stap zelf gaan lezen en de rijkdom van de taal ontdekken. Het verhaal van Saskia maakt duidelijk dat taal de sleutel is in de samenleving, maar dat lang niet iedereen automatisch zo’n sleutel krijgt. Saskia: “Taalvaardigheid hangt mede af van de plek waar je wieg heeft gestaan en in wat voor gezin je bent opgegroeid.” Forum Bibliotheek stimuleert de taalvaardigheid op een praktische manier. Saskia: “We vragen de mensen: wat zou je willen wat je nu nog niet lukt? Dan komen er antwoorden, zoals leren koken, solliciteren op een baan of het beter begrijpen van brieven. We spelen op die wensen in.” Contact met Saskia? s.steenbergen@forum.nl

foto: Saskia Steenbergen