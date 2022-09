Stem online tot 1 oktober: Wat is het slechtste fietspad van Haren?

Door: Redactie

Verkiezing ‘Slechtste Fietspad Haren’

Twee trajecten strijden om de twijfelachtige eer

Onze verkiezing ‘Slechtste Fietspad van Haren’ heeft vijftig serieuze nominaties opgeleverd. Daarbij worden twee trajecten overduidelijk als ‘slecht’ ervaren.

Traject Rijksstraatweg tussen Haren en Glimmen (46%)



Traject Felland tussen Tuindorpweg en Onnen (34%)



Wilt u stemmen? Ga naar de poll elders op deze pagina en stem direct.

Overige irritatiepaden

Voorts werden andere trajecten gemeld, zoals tussen Waterhuizerweg en Oude Middelhorst (langs het spoor), Ab’s Pad, Appèlbergen en Haren-Glimmen langs het Noord Willemskanaal.

Stem online!

Vanaf nu staan de twee grootste kanshebbers online in de peiling van www.harendekrant.nl

Breng tot 1 oktober uw stem uit. Het slechtste traject gaan wij persoonlijk bespreken met de Coördinator Beheer van de Gemeente Groningen, die inhoudelijk zal reageren. U leest zijn reactie in Haren de Krant van oktober.

Meningen

Rijksstraatweg: “Een hobbelfietspad, zo slecht”, zegt Alien Scholte. Over het fietspad aan Felland zegt Saskia ter Brugge: “Het is een pad met een en al bobbels, met een fiets met boodschappen durf je er niet overheen te rijden, bang dat je velgen het begeven!” Zo ontvingen we veel hartenkreten en adviezen. Het leeft!

Onderhoud fietspaden

De gemeente gebruikt objectieve systemen om de kwaliteit van fietspaden te beoordelen. Speciale software produceert onderhoudsadviezen en vermeldt daarbij direct wat de kosten zullen zijn. Daarna volgt een visuele inspectie en pas dan wordt beslist hoe eventuele problemen kunnen worden opgelost. Hoe dit precies werkt leest u in Haren de Krant van oktober.

Bloemlezing uit reacties:

“Het fietspad tussen Onnen, langs de Dorpsweg en het NS onderhoud station is nauwelijks een fietspad te noemen. Om de 10 meter hobbels en kuilen is geen pretje om te moeten fietsen. Wat een ramp voor je rug. Ook moet dit fietspad gedeeld worden met wandelaars.

Ik fiets tegenwoordig op de weg.” T. Schouten

“Beide fietspaden langs de Rijksstraatweg tussen de Emmalaan en Glimmen. Met als dieptepunt stuk vanaf hertenlaan tm rotonde richting centrum. De nieuwe asfaltlaag na het aanbrengen van gas en waterleiding is zo hobbelig dat er niet op te fietsen valt. Ook de boomwortels groeien bijna door het asfalt heen.” E. Bruinius.

“Het slechtste fietspad is die van haren naar onnen in noordlaren allemaal hobbels in heel smal in de meeste wielrenners rijden op de weg.” K. Eggens

“Super slecht fietspad is voor mij gelegen langs de Rijksstraatweg van Glimmen naar Haren. Vanaf de dokter Ebelsweg tot de eerste rotonde in Haren.

Dit fietspad is een tijd geleden helemaal open gebroken voor leidingen te leggen.

Geen idee wat maar dat terzijde. Het rechter gedeelte. Daarna amateuristisch weer dicht gemaakt!

Kort daarna overdekt met een laag fijne steentjes. Een pleister op een etterende wond zeg maar.” K. Schwartz

“Het slechtste fietspad is wat mij betreft tussen Haren en Glimmen langs de Rijksstraatweg vice versa.

Op mijn driewiel fiets ga ik daar maar liever niet langs, het bonkt en het knalt erover. Voor elke woning zit er wel een brandput aansluiting in die dieper liggen dan de bestrating.

En waarom worden de fietspaden nooit geveegd, dat is ook zo iets om lekke banden van te krijgen.” B. Hulshof

“Wel, het slechtste fietspad van Haren bevindt zich ongetwijfeld tussen Haren en Onnen. Het is een aaneengesloten lint van bobbels en kuilen. Boodschappen die ik vervoer in een tas in het mandje voorop mijn fiets belanden regelmatig op het fietspad. Het fietsen daar is een gehotsebots van jewelste.” R. Doze.