Haren heeft een Europees kampioen Nunchaku. De 13-jarige Leon van de sportvereniging Jiritsu (Dojo Oude Brinkweg) en twee clubgenoten wonnen eremetaal in verschillende klassen van deze onbekende sport.

Kunst

Leon won goud in de categorie Kata t/m 16 jaar. Deze sport lijkt misschien op een oosterse vecht- of verdedigingssport, maar is volgens trainer Bernard Roessen eerder kunst dan vechten. In de basis staat Leon in een zwart pak klaar met een soort slinger in zijn handen (de nunchaku), waarmee hij zich een tegenstander van het lijf moet houden. De manier van slingeren is belangrijker dan het raken of uitschakelen. De nunchaku is daarom van zacht materiaal. Leon is gespecialiseerd in het onderdeel Kata, waarbij er geen echte tegenstander is en de bewegingen van Leon doen denken aan ‘schaduwboksen’. Het is vecht- en verdedigingskunst zonder schoppen.

Oefenen

Bij Kata beweegt Leon zich in een schijngevecht en let de jury op techniek en bewegen en de jury geeft punten voor allerlei onderdelen van het eenpersoons schijngevecht. Leon bedacht de ‘choreografie’ van zijn oefening helemaal zelf. “Eerst proberen en dan opschrijven”, zegt hij. Daarna oefende hij eindeloos om zijn schijngevecht gracieus en foutloos te kunnen laten zien tijdens het Europees Kampioenschap op 14 maart.

Verliezen

Bernard Roessen legt uit dat het allemaal aankomt op de relatie tussen mens en nunchaku. Hij zegt: “Het gaat om beheersing, motorische coördinatie en persoonlijke ontwikkeling.” Precies die elementen maken het een ideale sport voor Leon. Volgens zijn moeder Wendy is hij erdoor veranderd en kan hij nu beter omgaan met tegenslagen en zijn emoties onder controle houden. “Daarom denk ik dat het voor veel kinderen een waardevolle sport kan zijn”, zegt ze. “In het begin was ik wel verrast dat Leon dit wilde gaan doen en nu ben ik er blij mee. Hij is gegroeid.” Leon zelf zegt dat hij zo goed is geworden door vaak te verliezen. Die wijsheid zegt genoeg.