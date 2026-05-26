Handige tips uit de buurt – door Tuutjefluiter (26 mei 2026)

Biotoop

31 mei 12-17 uur Open Dag met o.a. Live muziek, rondleidingen, exposties, workshops, lezingen, demo’s, lekkere hapjes en drankjes. Speciaal programma voor kinderen met spelletjes, maaklab vanaf 8 jaar, waterdiertjes en fossiele haaientanden zoeken, speeltuintjes, limonadebar, gratis ijs, trampoline

Gratis entree. Het advies is: Kom op de fiets wegens gebrek aan parkeerruimte en

de oldtimer chevrolet brandweerwagen rijdt heen en terug van de bushalte P+R A28 Haren voor bezoekers die van verder komen en daar parkeren. De halte is te herkennen aan een 4 meter hoge

witte strandvlag.

Mellenshorst

7 juni in en rond het gebouw Buurtdag voor iedereen, met live muziek door Andre de Klein, klimwand, springkussen, zweefmolen, schminken tussen 14 en 17 uur, vossenjacht tussen 14.30 en 16 uur,

De dag start van 11-12 uur met een koffieconcert door Nederpop-artiest Sabine Koch. De activiteiten zijn gratis, alleen eten, drinken en rad van avontuur zijn tegen betaling.

Mellenshorst 24 juni 19-22.30 uur ZOMERavondBRIDGE voor paren. Er zijn 80 plekken, 4 euro per inschrijving. Aanmelden kan tot 23 juni 19 uur via:

Mikkelhorst

Vanaf 20 juni is de pluktuin weer open. Tegen een kleine prijs kun je er natuurvriendelijk geteelde

bloemen plukken. (afrekenen per steel).

Het Klauterpad op het terrein heeft nieuwe beplanting, wilgenhutjes en een rolstoelvriendelijke boomhut gekregen door een bijdrage van de Vrienden van de Mikkelhorst.

Glimmen

Trefpuntkerk 2 juni 10 uur vertelt bakker Marten van der Molen over het idee achter dorpsbakkerij Stoet en over de produkten die het bedrijf maakt. Vrije inloop, iedereen is welkom. https://www.pkn-ng.nl/ uncategorized/inloop-3-maart- en-7-april/

Noordlaren

De Hoeksteen 28 mei 20-22 uur filmavond met kopje koffie/thee + kouk, 7.50 euro incl.

Getoond wordt de film: Dialoque avec mon jardinier van Jean Becker, meer:

Bibliotheek

Haren 1 juni 13.30-17.30 uur Jouw verhaal zichtbaar in stof. Open atelier, loop binnen en doe mee, deelname gratis. Kunst maken met stof, neem een stuk textiel mee dat voor jou een herinnering heeft. En uiteindelijk verwerken we dan jouw verhaal in één groot textielverhaal van Vele Anderen,

En Nieuw Gronings schrijftalent 2026 gezocht. Iedereen in Groningen kan meedoen.: Deelnemers leveren een eigen boek in en komt deze door de selectie, dan is het te leen in de Forumbibliotheek Grote Markt.. Inleveren kan voor 1 juni bij de balie verdieping 3 West Forum t.a.v. Annemiek Hillebrink.Meer:

Ondernemers

4 juni 17.30 – 20.30 uur Bistro Heerlijk: AI inspiratiesessie met praktische inspiratie en voorbeelden door specialisten Niels, Patrick en Roelof. Laagdrempelig met ruimte voor vragen.

Er wordt soep met een broodje geserveerd.

Sport

15 t/m 18 juni 17.30-19 uur Avondvierdaagse 5 en 10 km wandelen. Start Sportpark de Koepel.

22-28 juni Oosterweg voor de 12e keer 17+ dubbeltoernooi Tennis Inschrijven voor deelname:

21 en 22 juni 10.50-16 uur VWDTP Meerweg: Oud- zeilend hout. Larken, Finn, FD, Olympiajol en meer oude zeilboten. Een bijzonder evenement van de Stichting “Oud-Zeilend-Hout” !! Tientallen oude houten schepen zullen dit weekeinde het Paterswoldsemeer veranderen in een plaatje dat je ook in de jaren vijftig had kunnen bewonderen. Op het terrein rond het clubhuis zal ook veel te zien zijn. Op de website hieronder vertelt de stichting wat meer over zichzelf en inschrijven kan er ook t/m 14 juni::