Gemeente vindt het jammer dat Clockhuysplein stopt

Door: Redactie

De gemeente Groningen vindt het jammer dat Stichting Clockhuysplein in Haren heeft besloten haar activiteiten te staken. Haren de Krant meldde vrijdag dat het stichtingsbestuur geen kans ziet om verder te gaan zolang er geen duidelijkheid is over een structurele subsidie.

De gemeente is bezig ouderenbeleid te maken en komt in het najaar pas toe aan concrete plannen. Om die reden was nog niet besloten om de jaarlijkse subsidie (die tot oktober loopt) te verlengen. Die onzekerheid zit de stichting dwars. Woordvoerder Koen Jans van de gemeente: “Het is jammer dat Stichting Clockhuysplein heeft besloten haar activiteiten per 1 juli – in ieder geval tijdelijk – stop te zetten. De stichting heeft zich met grote inzet ontwikkeld tot een waardevolle ontmoetingsplek die bijdraagt aan verbinding en het tegengaan van eenzaamheid. Er is vanuit verschillende kanten ingezet op continuïteit en toekomstbestendigheid en ook recent hebben we hierover constructieve gesprekken gevoerd met het bestuur. Het besluit om de activiteiten nu desondanks te beëindigen ligt bij de stichting zelf. We begrijpen dat dit samenhangt met ervaren onzekerheden. We waarderen dat de stichting zich inzet om activiteiten waar mogelijk elders voort te zetten. We hopen van harte dat de activiteiten en het opgebouwde netwerk een vervolg krijgen, zodat deze blijven bijdragen aan ontmoeting en verbinding voor inwoners.”

