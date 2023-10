Be Quick JO 13-1 gaat de 4 Mijl lopen om geld te verdienen voor reis en KWF

Door: Redactie

De jongens van Be Quick 1887 JO 13-1 hebben volgend jaar grote plannen: ze gaan naar Hannover om er in een toernooi spelen en om de kosten van de reis en het verblijf te kunnen betalen gaan de jongens sponsors zoeken voor hun 4 Mijl a.s. zondag. Dat is nog eens een goede mentaliteit.

Maar er is nóg een doel van het geld. De helft van hun opbrengst geven de spelers aan KWF voor kankerbestrijding. De reden hiervoor is dat veel spelers in hun familie met deze ziekte te maken hebben (gehad).

Meer informatie over deze sympathieke actie: http://bit.ly/3ZEASm1