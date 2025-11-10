Benefietavond met boer Kees Huizinga: 19 november in Glimmen

Door: Redactie

Op woensdag 19 november spreekt de bekende ‘Hollandse boer in Oekraïne, Kees Huizinga in Glimmen. De opbrengst van de kaartverkoop gaat 100% naar zijn stichting die het Oekraïense leger steunt.

Huizinga is een Nederlandse boer en vlogger die al meer dan twintig jaar in Oekraïne woont en werkt. Hij runt samen met zijn partner Emmeke Vierhout een agrarisch bedrijf in Kischenzi, een dorp op ongeveer twee uur rijden van Kyiv. Naast zijn werkzaamheden als boer deelt Huizinga regelmatig updates over het leven en werken in Oekraïne via vlogs en andere media.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft Huizinga te maken met diverse uitdagingen. Zo heeft hij personeel moeten afstaan aan het Oekraïense leger en kampt hij met schade aan infrastructuur door Russische aanvallen. Desondanks blijft hij actief in de landbouw en ondersteunt hij het leger via zijn stichting De Leeuw Kyiv, die hulpgoederen inzamelt voor de bevolking en het leger van Oekraïne.

Voor meer informatie over zijn stichting en hoe u kunt bijdragen, kunt u terecht op de website van De Leeuw Kyiv.

Datum: woensdag 19 november

Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Locatie: Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen

Kosten: €15,00 – Het volledige bedrag gaat naar de stichting de Leeuw Kyiv

Opgave: www.geboektinharen.com

Info: www.deleeuwkyiv.nl