Benefietconcert voor de Maasaï in Tanzania op 23 december in de Dorpskerk van Haren

Door: Redactie

Op zaterdag 23 december om 20.15 uur vindt er een bijzonder benefietconcert plaats in de sfeervolle Dorpskerk van Haren. De opbrengst van het concert gaat naar een goed doel: het ondersteunen van de Maasaï in Tanzania. Door de snelgroeiende bevolking kunnen de Maasaï niet langer vrij met hun vee rondtrekken. Het ingezamelde geld wordt gebruikt om hen te helpen zich te vestigen als veeboeren.

Het programma belooft een unieke avond met optredens van Nienke Nasserian en het vocaal ensemble Musica Son.

Nienke Nasserian is de dochter van een Maasaï-stamhoofd en een Nederlandse tropenarts. Zij studeerde zang aan het conservatorium van Tilburg, haalde de finale van een internationaal zangconcours en maakte onlangs indruk tijdens een optreden in Podium Klassiek op NPO1. Naast haar prachtige zang zal Nienke tijdens het concert verhalen delen over het leven en de uitdagingen van de Maasaï.

Het vocaal ensemble Musica Son, onder leiding van pianist Cas Straatman, bestaat deze avond uit vijf ervaren zangers. Hun veelzijdige repertoire en samenzang, waarbij het publiek ook een paar liederen mee zal zingen, zorgen voor een prachtige omlijsting van Nienke’s optreden. De avond wordt georganiseerd door stichting Stipulae uit Haren.

Dit benefietconcert biedt niet alleen een onvergetelijke muzikale ervaring, maar ook de kans om bij te dragen aan een belangrijk doel.

Praktische informatie

Datum: maandag 23 december 2024

Tijd: 20.15 uur

Locatie: Dorpskerk van Haren, Haren

Doel: Geld inzamelen voor de Maasaï in Tanzania