Bericht voor puzzelaars Haren de Krant: erratum

Nieuws:

Door: Redactie

In de krant van deze week staat op pagina 12 een prachtige puzzel. Bij de vormgeving is een kleine vergissing gemaakt, die u extra hoofdbrekens zou kunnen kosten en dat is natuurlijk niet fair. Daarom hierbij een erratum:

Op de kaart hoort op de driesprong Zuidlaarderweg-Rijksstraatweg in Glimmen een pijl met de letter N te staan. Daar hoort de wegwijzer nr. 15 bij!

Die geven we u dus vast cadeau! Letter 15 is dus een N!