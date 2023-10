Bewoner Biotoop en Carex Haren BV voor rechter wegens geschil

Door: Redactie

Een bewoner van De Biotoop knokt al jaren tegen Carex Haren BV, die De Biotoop in Haren exploiteert. In de gebouwen aan de Kerklaan wonen mensen met creatieve beroepen en/of een creatieve levensstijl. Over het algemeen wonen en werken deze mensen er met plezier.

De bewoner, Peter Buis, ageert tegen het feit dat Carex Haren BV stelselmatig weigert te spreken van ‘huurovereenkomst’ en slechts spreekt van een ‘gebruikersovereenkomst’. In dat woordenspel ligt de juridische kern van het geschil. Als het zou gaan om een huurovereenkomst, zou Carex Haren zich moeten houden aan wetten en regels, waaronder openheid over het doorbelasten van kosten en het doorvoeren van geïndexeerde huurverhogingen. Als het inderdaad slechts gaat om een gebruikersovereenkomst is Carex Haren aan niemand verantwoording schuldig over financiën. Dat laatste steekt de bewoner hevig (en al jaren). Hij zegt dat bewoners geconfronteerd worden met (in zijn ogen) extreme kostenverhogingen, die door Carex Haren worden verklaard met hogere energieprijzen en andere gestegen kosten. Ook zouden verliezen uit het verleden moeten worden afgedekt. De bewoner vindt dat onvoldoende en voelt zich speelbal van Carex Haren. Om aan die situatie een einde te maken heeft hij een advocaat in de arm genomen om Carex Haren te dwingen haar systeem om te zetten van ‘gebruikersovereenkomst’ naar ‘huurovereenkomst’.

Formeel staat in de ‘gebruikersovereenkomst’: De overeenkomst bepaalt in artikel 2a:

“Het gebruik van de door uitlener tijdelijk aan bruiklener beschikbaar gestelde ruimte is

kosteloos (‘om niet’). Bruiklener betaalt aan uitlener echter wel een bescheiden

maandelijkse bijdrage, door middel waarvan uitlener in staat is de kosten te dekken die hij

maakt bij het tijdelijk beheren van panden en het tijdelijk daarin huisvesten van mensen.

Deze kosten hebben onder meer betrekking op toezicht, onderhoud en administratie”

“Uitlener bepaalt per geval de hoogte van de vergoeding. Deze vergoeding kan na afloop

van elk jaar, worden herzien op basis van het maandprijsindex-cijfer volgens de

Consumenten-prijsindex reeks CPI-werknemers-laag (1995 = 100), zoals dat cijfer zal

worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.”

(bron: rechtbank Groningen, dagvaarding)

Als de rechter te zijner tijd de bewoner in het gelijk stelt, zou dit gevolgen kunnen hebben voor de financiële boekhouding van Carex Haren, met name ook voor de belastingaangiftes van de afgelopen jaren. Maar het zou ook kunnen betekenen, dat de bewoner restitutie van ’teveel betaalde’ huur- en servicekosten kan opeisen. Dat zou volgens de betreffende bewoner gaan om 60.000 euro over de afgelopen tien jaar.

Waarom is deze zaak van belang? Niet zozeer deze specifieke zaak is cruciaal, want als Carex Haren in het ongelijk wordt gesteld en de kosten betaalt is de kous af. Nee, het gevaar ligt op de loer dat andere bewoners van De Biotoop dan dezelfde route gaan kiezen en hun ’te veel betaalde kosten’ gaan opeisen. Er wonen honderden mensen en daarmee zou de schade voor Carex Haren in theorie in de miljoenen kunnen lopen. Echter, zover is het nog lang niet. Dinsdag 17 oktober diende de zaak bij de rechtbank in Groningen, waar de bewoner én Carex Haren BV hun verhaal konden doen. Daar bleek dat hun visies sterk uiteen liggen. De rechter zei dat zij zich pas een oordeel kan vormen als zij inzage heeft in de financiën van De Biotoop. Zij zal de boekhouding vorderen in een tussenvonnis, dat spoedig zal volgen.

In De Biotoop leven en werken de de meeste mensen naar volle tevredenheid en zij aanvaarden de kosten, hoewel die de laatste jaren flink zijn gestegen. Een andere groep is kritisch op de gang van zaken en eist openheid. Die openheid wordt volgens hen door Carex Haren niet gegeven. Die openheid wordt volgens de directeur van Carex Haren wel degelijk in voldoende mate gegeven.

In twee procedures, aangespannen door de bewoner, heeft de Huurcommissie enkele jaren geleden Carex in het ongelijk gesteld. Echter, directeur Lenze Hofstee betwist de uitspraak en acht de Huurcommissie niet bevoegd voor bruikleenovereenkomsten, zoals die in De Biotoop worden gebruikt. In 2022 is een bewonersvereniging opgericht, die wil proberen de relatie met Carex Haren Bv te verbeteren.