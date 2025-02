Bewonersavond over kansrijke woonlocaties Glimmen

Nieuws:

Door: Redactie

Op maandag 3 maart 2025 is er een tweede bewonersavond in Glimmen in de Groenenberg, Markeweg 17 in Glimmen.

De avond begint om 19:30 uur. De gemeente vertelt over de opbrengst van de eerste werksessie op 10 december 2024 en de kansrijke locaties worden dan gepresenteerd. Vervolgens gaat men graag met inwoners in gesprek over deze locaties en over wensen en kwaliteiten. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Groningen.