Nieuws:

Door: Redactie

Met ingang van de krant van 22 augustus zoeken we een bezorger voor de wijk rond de Ridderspoorweg in Haren. Looptijd 90 minuten. De krant verschijnt maandelijks.

Het is een leuke wijk voor jonge mensen, maar vooral ook voor vitale oudere mensen die graag in beweging zijn. Wij hebben in onze ploeg al meerdere senioren en dat bevalt iedereen erg goed.

Interesse? Stuur een mail aan hein.bloemink@gmail.com