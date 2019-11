Nieuws:

Door: Redactie

Met ingang van half januari zoeken we een nieuwe bezorger voor de regio Westersedrift in Haren. De huidige bezorger stopt er na een paar prima dienstjaren mee en gaat zich op zijn studie richten. Heb je interesse om zijn wijk over te nemen?

De looptijd (1x per maand) is ongeveer (bijna) 2 uren. Je hebt telkens drie dagen de tijd om je bezorging rond te maken.

Meld je aan: bezorging@harendekrant.nl