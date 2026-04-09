De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 10 April, 2026
Deze post is bekeken 135 keer.

donderdag 09 april 2026

Nieuws:

Bij Jumbo rennen op de loopband voor goed doel

Door: Redactie

Vrijdag 10 april kan publiek bij Jumbo aan het Anjerplein rennen op een loopband om daarmee geld in te zamelen voor het project Mentale Wasstraat voor jongeren. Zie onder. Zaterdag 11 april vindt dit evenement plaats in de Jumbo aan de Kroonkampweg.

Op de website www.jumborun2026.nl is te lezen hoe u kunt doneren maar ook hoe u zelf rennend kunt meedoen.

Over het doel
Mentale Wasstraat: een innovatief programma dat jongeren praktische tools geeft om beter met stress en uitdagingen om te gaan.
Ademwerk en ijsbaden voor fysieke en mentale kracht
Positieve psychologie en sharing circles
Een festival-achtige, toegankelijke ervaring
Directe, toepasbare technieken voor het dagelijks leven

Geen reacties

Wilt u reageren?




Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Recente reacties