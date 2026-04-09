Bij Jumbo rennen op de loopband voor goed doel

Nieuws:

Door: Redactie

Vrijdag 10 april kan publiek bij Jumbo aan het Anjerplein rennen op een loopband om daarmee geld in te zamelen voor het project Mentale Wasstraat voor jongeren. Zie onder. Zaterdag 11 april vindt dit evenement plaats in de Jumbo aan de Kroonkampweg.

Op de website www.jumborun2026.nl is te lezen hoe u kunt doneren maar ook hoe u zelf rennend kunt meedoen.

Over het doel

Mentale Wasstraat: een innovatief programma dat jongeren praktische tools geeft om beter met stress en uitdagingen om te gaan.

Ademwerk en ijsbaden voor fysieke en mentale kracht

Positieve psychologie en sharing circles

Een festival-achtige, toegankelijke ervaring

Directe, toepasbare technieken voor het dagelijks leven