Bijzondere bewegende lichten te zien aan hemelboog; Ufo-treintjes boven Haren

Door: Redactie

Door Heiko Jan Mein, Haren

In de avond zijn de komende dagen opnieuw lichtende objecten aan de hemel te zien boven Haren, geen vliegende schotels, maar objecten in een lange rij van zo’n 15 stuks per groep, die in het heelal door het sterrenbeeld Orion lijken te bewegen.

De objecten zijn tussen 19.00 en 20.00 uur te zien in zuidelijke richting (in Orion) in één beweging van west naar oost. De beweging duurt ongeveer 5 minuten. Waar het hier om gaat is een ‘trein’ van lichtgevende (licht-reflecterende) satellieten. Deze zijn door het bedrijf SpaceX, van Elon Musk, in de lucht geschoten en in een baan om de aarde gebracht.

Het gaat in totaal om 12.000 satellieten die deels al gelanceerd zijn en nog worden, in hoeveelheden van 60 satellieten tegelijk. Deze grote groep nieuwe satellieten moet de wereld gaan voorzien van supersnel internet. Dus geen paniek … er komen geen groene mannetjes aan. Daarom ook geen ufo’s, hetgeen unidentified flying object betekent, maar welbekende communicatie-objecten. De satellieten waar het hier om gaat maken deel uit van het project Starlink. Een project dat al loopt vanaf 2015. Inmiddels vliegen er al vele objecten rond boven de aarde om uiteindelijk een groot nieuw communicatienetwerk te vormen. Het blijft een bijzonder fenomeen om te zien. Een beetje futuristisch, waarbij je wordt geconfronteerd met onze hoogtechnologische samenleving. De komende periode zullen nog meerder lanceringen plaatsvinden, waarna ook weer geregeld ‘UFO-treintjes’ te zien zullen zijn.

De foto werd door Heiko Jan Mein gemaakt op woensdag 24 februari rond 19.40 uur in Haren.