Biografie over kunstschilder en violist Willem Wolthuis op komst

De tune van de Stamtoavel, elke zaterdagochtend bij Radio Noord. De ansichtkaarten van de gerestaureerde stationshal. Negenenveertig schilderijen die in een lint een gehele wandeling langs de Groninger Diepenring weergeven. En vele jaren dé muziek van Groningen (en Haren). Grote kans dat u wel eens iets van Willem Wolthuis (Winschoten, 1940) gezien of gehoord heeft.

Als toonaangevend eerste violist in het NFO en met zijn vele orkesten, zoals Swing du Nord, de Society Jazz Band en Romanesca, is Willem een bekend musicus in het noorden. En niet alleen in het noorden: wereldwijd trof hem faam als leider en stehgeiger van zijn salonorkest Pluche. Maar ook als kunstschilder en aquarellist van vele portretten, landschappen en gebouwen, zoals de golfclub in Glimmen en het Paterswoldse Meer.

Vanaf zijn twaalfde jaar trad Willem al op. Eerst met de orkestvereniging Amicitia in Winschoten, maar vanaf zijn zestiende ook al internationaal met de Jazzopeters, een internationaal jeugd-jazzgezelschap. Als uitvinder van de Viocta, een bijzondere, electrische viool met maar liefst acht snaren, was Willem te zien in vele televisieprogramma’s. Maar de meeste mensen zullen hem kennen van het salonorkest Pluche, de televisie-optredens en de vele platen.

Logisch

Femke Wolthuis vindt het volstrekt logisch dat er een biografie over haar vader komt.

“Schilderen doet hij nog steeds, maar hij is vorig jaar gestopt met vioolspelen. Op zijn 83e, hè? En tot op het laatst een briljant musicus. Maar met hem als violist verwijnt wel een laatste der mohikanen. Iemand van een generatie die het bloeiende muziekleven heeft meegemaakt. En daar nog heel boeiend over kan vertellen.”

Op 29 januari wordt Wolthuis (Willem) 85. Een mijlpaal. Hij is nog steeds de bekende Harenaar, die, als hij door het dorp loopt, altijd in is voor een praatje.

Femke: “Mensen kennen hem. Heel vaak kom ik mensen tegen die zeggen: “Ja, ik ken je vader wel”. En dan hoor je direct er achteraan: “Ik heb een schilderij van hem”, of: we luisteren nog steeds naar de muziek van Pluche”.

Er komt ook een documentaire

Er komt wat Femke betreft niet alleen een biografie, maar ook een documentaire. “Ik ben zelf van oorsprong televisiemaker, dus het maken van een documentaire was mijn eerste natuur. Maar al makende besefte ik, dat deze verhalen ook een andere vorm verdienen. Want in een documentaire kun je weer muziek laten horen, en televisie-optredens laten zien. Maar de tijd die je hebt is beperkt. En er zijn zóveel mooie verhalen, zoveel mooie belevenissen in het Groninger muziekleven. In een boek kun je ál die verhalen vertellen, en een boek kun je af en toe weer eens oppakken. Het vult elkaar perfect aan.”

De biografie komt uit in maart. Willem Wolthuis schilderde zelf de boekomslag.

Extra glans

Femke Wolthuis gaat de documentaire maken, maar zou deze graag extra glans willen geven, waarvoor een doneeractie is bedacht. Mensen die financieel willen bijdragen aan de totstandkoming van de documentaire kunnen dat doen via:

https://www.voordekunst.nl/projecten/18313-documentaire-biografie-willem-wolthuis