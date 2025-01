Bloemschikcursussen voor beginners en gevorderden

Nieuws:

Door: Redactie

Voor leden en niet-leden organiseert Groei & Bloei afd. Haren/Eelde twee bloemschikcursussen van drie avonden. Een voor beginners en een voor

gevorderden. Beide cursussen worden gegeven door Arjan Oosting, docent aan het Terra College in Eelde.

De beginnerscursus zijn op de maandagen: 3 februari, 10 maart en 14 april 2025. De gevorderden op de woensdagen: 3

februari, 12 maart en 16 april. Alle avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur.

Locatie: Terra College, Burg. Legroweg 29 in Eelde. Bloemen kunnen door de cursisten zelf worden gekocht of

meegenomen uit de tuin. De kosten voor de cursussen zijn: € 40,00 voor

leden en € 50,00 voor niet-leden. Een kopje koffie/thee is inbegrepen.

Zie voor verdere informatie de website www.haren.groei.nl of bij de

bloemschikcoördinator Matty Niemeijer, tel. 06-636463177.