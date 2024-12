Boek over oud-Haren is een hit; nagenoeg uitverkocht

Nieuws:

Door: Redactie

Eppo van Koldam is de conservator van Harense historie. Het vuistdikke boek “Haren 100+. Meer dan honderd verhalen over Haren, Glimmen, Noordlaren, Onnen en Helpman” mag niet ontbreken in de boekenkast van Harenaars. Auteur is Eppo van Koldam (73), die hiermee definitief zijn reputatie als conservator van de Harense historie vestigde. Het boek is bijna overal uitverkocht en wie interesse heeft kan maar het best een mail sturen aan Old Go (zie onder). Over een tweede druk wordt nagedacht.

Zelf gebruikt Van Koldam die grote woorden liever niet, maar dat hij inmiddels meer dan 200 artikelen en enkele boeken over oud-Haren heeft geschreven mag toch gezien worden als zijn waardevolle bijdrage aan de lokale samenleving. Tel daarbij op zijn werk voor de Harener Historische Commissie (sinds 2001) en voorzitterschap van de historische vereniging Old Go en je komt tot de conclusie dat de titel ‘conservator van de Harense historie’ hem toekomt.

Bundeling

Het recente boek ‘Haren 100+’ is een gezamenlijke uitgave van de Harener Historische Commissie (HHC), Old Go en Eppo van Koldam zelf. Hij zegt: “We wilden iets doen met de 200 artikelen die ik voor Old Go schreef. Er waren wel een paar voorwaarden aan verbonden. Er was ruimte voor maximaal 115 verhalen, dus we moesten keuzes maken. Verder zou ik de verhalen nog eens moeten doornemen om ze te actualiseren.” Het besluit viel vorig jaar en nu is het boek al verschenen: dat is snel.

Foto’s

Vrijwilligers gingen op zoek naar de beste foto’s uit het archief van Old Go en besteedden veel tijd aan het maken van een selectie. Vormgever Jeannette Ensing werd gevraagd om de lay out te maken en gezamenlijk werden de verhalen uitgekozen. Het was monnikenwerk, maar het resultaat is verbluffend. Wie het omvangrijke boek openslaat wordt direct meegenomen in de tijdreis door Haren. Verhalen, foto’s en kaarten maken de beleving compleet. “Het is een prettig chaotische opzet”, zegt Van Koldam. “Het is een bundeling van onderwerpen en verhalen zonder logica of de illusie compleet te zijn.”

Puzzel

Eppo van Koldam is altijd geïnteresseerd geweest in de historie van Haren en in zijn functie als gemeentesecretaris had hij destijds het archief van de gemeente Haren ‘onder zich’. In de loop der jaren wist hij ook de wegen te vinden naar andere archieven waar hij soms uren doorbrengt om correspondentie van de gemeente, provincie notarissen of politie in oude handschriften te ontcijferen. Op die manier vindt hij ontbrekende stukjes terug van een grote puzzel waarmee hij gebeurtenissen in Haren kan reconstrueren.

Immens archief

In de loop der jaren heeft Van Koldam digitaal een eigen archief opgebouwd met 30.000 namen, 1000 adressen en vele verhalen. Daarvoor typte hij eindeloos handgeschreven documenten over en legde dwarsverbanden tussen informatie en foto’s. “De een lost graag kruiswoordpuzzels op en ik los historische puzzels op”, zegt hij met een glimlach. “Soms begin ik het onderzoek aan de hand van een vraag. Een andere keer ga ik gewoon grasduinen in stukken en dan stuit ik vanzelf op een verhaal waar ik iets mee kan.”

Te koop

Het boek, te koop voor € 27,50 in de boekhandel, hebben we te danken aan deze onderzoeker, die inmiddels alweer nieuwe verhalen onderzoekt. “Waar ik altijd interesse in heb zijn originele foto’s, die vaak in privébezit zijn en nog nooit zijn gepubliceerd”, zegt Eppo van Koldam. Wie weet leveren die foto’s hem weer bruikbare puzzelstukjes op. Stuur ze aan info@oldgo.nl.