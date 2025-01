Bord boven haar voordeur: Geheugensteuntje om de Here God te leren kennen

Door: Redactie

‘Immanuël: God met ons’. Die tekst staat al een poos te lezen boven de voordeur van een woning aan de Rijksstraatweg in het centrum van Haren. Een opvallende locatie en dat is precies waarom mevrouw L. Oosterhoff op het idee kwam haar voordeur te gebruiken om mensen te inspireren met haar geloof.

Gesprek

Mevrouw Lily Oosterhoff (85) laat haar voorraad bordjes zien: ‘Zie, IK maak alles nieuw’ en ‘God almighty, the great I am’; het zijn teksten die zij wil meegeven aan passanten die in groten getale langskomen. “Soms krijg ik leuke reacties: ‘ik lees uw bordjes en daar heb ik wat aan’ zei iemand laatst nog tegen mij in het dorp”, zegt mevrouw Oosterhoff. Dat doet haar goed, maar wat haar betreft zou ze ook graag inhoudelijk in gesprek gaan met mensen. “Ik zou ze willen vertellen hoe ik tot de Here Jezus ben gekomen, die voor onze zonden aan het kruis is gestorven”, zegt ze. “En ook zou ik ze willen vertellen hoe mijn geloof mijn leven heeft veranderd.”

Help mij

Haar bekering vond plaats in november 1986 in een grote kerk in Zwolle, waar ze naartoe werd getrokken (‘dat is de leidende hand van God geweest’). Ze leidde een druk leven als zelfstandig ondernemer met winkels in Groningen en had nauwelijks tijd voor haar geloof. “Op een dag kreeg ik een folder in de bus met de aankondiging van een bijeenkomst in Zwolle waar het een hele dag zou gaan over het lezen van de Bijbel. Ik heb in die kerk een overweldigende ervaring gehad, een sfeer die ik nog nooit ervaren had”, zegt ze. “Ik stelde me open voor God en toen ons werd gevraagd om hardop te bidden, werd ik zenuwachtig. Ik wist me even geen raad en heb toen in stilte geschreeuwd: Here, help mij! En toen rolde er zomaar een gebed over mijn lippen. Vanaf dat moment is de Here Jezus mijn leven.”

Op de terugreis was zij zo diep onder de indruk, dat ze met een omweg naar huis is gereden en daarbij vroeg ze zich af of haar man haar zou begrijpen. Dat bleek gelukkig het geval en ook hij stelde zich vanaf dat moment actiever op in een leven met God. Nu, bijna veertig jaar later, wil mevrouw Oosterhoff nog steeds getuigen van wat haar is overkomen. Hoe zij zich gesteund voelt door haar geloof en hoe zij (zoals ze het uitdrukt) ‘een nieuw hart heeft gekregen’. Ze zegt: “Het gaat op veel plaatsen slecht in de wereld en dat wordt veroorzaakt door mensen die zonder de Here God leven. Als iedereen God zou toelaten, zag de wereld er anders uit. Ik denk dat Jezus spoedig zal terugkeren op aarde en zijn volgelingen zal beschermen.”

Aanbellen

Achter de bordjes boven die voordeur (tegenover de winkel van Digno) zit dus het verhaal van een bevrijdende bekering in 1986. Wie hierover in gesprek wil met mevrouw Oosterhoff is welkom. Aanbellen volstaat.