Bouwers nieuwe Brinkschool trekken sprintje; wethouder geeft startschot

Onderwijswethouder Carine Bloemhoff (foto) heeft 17 januari door de onthulling van het bouwbord het startschot gegeven voor de bouw van het nieuwe Integraal Kind Centrum Haren, waar de Brinkschool ook zal worden gehuisvest. “Dit project past in de gemeentelijke aanpak van schoolgebouwen, waar we miljoenen in investeren”, zei de wethouder. “Voor Haren en dus voor ons als gemeente is dit echt een belangrijk bouwproject.”

Het IKC verrijst op de plaats waar tot vorig jaar het Zernike Junior College stond. Dat schoolgebouw werd daar in de jaren 70 neergezet als Mavo De Schalm. In het IKC komt naast de Brinkschool met 400 leerlingen ook de Stichting Kinderopvang Haren. “Het wordt een school met frisse binnenlucht, groen eromheen en veel ruimte voor de leerlingen”, beloofde de wethouder tijdens haar toespraak in het oude gebouw van de Brinkschool. Over de hoofden van de aandachtige kinderen heen vertelde ze aan de genodigden dat de verhuizing van de school tot 2019 een moeilijk dossier was in de gemeente Haren en dat na de herindeling (Haren en Groningen gingen samen) de vaart er weer een beetje in kwam. “Dat kwam mede door de betrokkenheid van onze verkeersdeskundigen”, zegt de wethouder.”

Het klopt dat één van de struikelblokken destijds de verkeerssituatie aan de Rummerinkhof was. Daarover liepen de emoties hoog op en onder regie van Groningen is dat vraagstuk inderdaad opgelost, zo lijkt het, door van de Rummerinkhof een fietsstraat te maken, waar de auto te gast is. “Nu natuurlijk hopen dat iedereen zich een beetje aan de afspraak gaat houden”, zegt Bloemhoff. “Dus kinderen zo min mogelijk met de auto naar school brengen.”

In optocht gingen enkele schoolklassen en genodigden, voorzien van hesjes en bouwhelmen, van de oude school naar de bouwplaats, waar de wethouder met hulp van twee leerlingen het bouwbord onthulde. Dat bouwbord laat de opstelling van een ware ‘sprintploeg’ ploeg zien. Aannemer Hescobouw uit Stadskanaal en zijn onderaannemers worden namelijk geacht reeds in de eerste maanden van 2026 het gebouw op te leveren. ‘Ploegleider’ is Fokko van Calker, hoofd bedrijfsbureau. Hij begaf zich met een glimlach tussen de mensen en zegt desgevraagd: “Het is zeker mogelijk om dit gebouw begin 2026 op te leveren. Dat komt doordat we een team van onderaannemers hebben dat heel goed op elkaar is ingespeeld. Anders gezegd: we hoeven niet op elkaar te wachten. We hebben al ervaring met vergelijkbare projecten, dus het zal zeker goed komen.” De wethouder hintte ook al op een oplevering begin 2026. Als dat lukt moet de school dus al voor de zomer in gebruik genomen kunnen worden. Tekst gaat verder onder de foto.

Zo gaat het gebouw er uitzien, naar een ontwerp van Gert-Jan Samsom van BDG Architecten.



Met de bouw van het IKC komt straks een einde aan de krapte van de Brinkschool, die al bijna tien jaar duurt. De groei van het aantal leerlingen tot 450 plaatste de gemeente Haren destijds voor een huisvestingsprobleem. Na het verkennen van allerlei locaties kwam de Rummerinkhof als beste optie uit de bus. Zoals gezegd leidde dat tot een Gordiaanse knoop door de verkeersdrukte, die vooral werd veroorzaakt door ouders die kinderen naar school kwamen brengen met de auto. De gekke aansluiting van de Rummerinkhof op de Oosterweg was een doorn in het oog en werkte als een flessenhals. In de periode van heftige discussies werden daar door de gemeente Haren zelfs verkeersregelaars ingezet.

Het laatste jaar werd het oude gebouw al door de Brinkschool gebruikt voor de bovenbouw. En begin van dit schooljaar verhuisde een deel van de klassen naar de voormalige De Linde aan de Hertenlaan, waar een noodgebouw werd geplaatst. Ook aan die situatie gaat dus in 2026 een einde komen. Wat er met het oude gebouw van de Brinkschool (uit de jaren 50) gaat gebeuren is nog ongewis.





De eerste kinderen mogen de bouwplaats verkennen. In de loop van het jaar kunnen kinderen geregeld de vorderingen komen bekijken, beloofde de bouwer.