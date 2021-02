Bouwplan Raadshuisplein bijna ‘klaar voor de start’: mét winkel en horeca

Door: Redactie

Voor het Raadhuisplein liggen plannen klaar van projectontwikkelaar Explorius, die conform wensen van de Harense gemeenteraad (2017) 32 appartementen wil realiseren met op de begane grond een supermarkt van 1250 m2 (Aldi) en verschillende ruimtes voor een winkel en horeca.

Het plan is inmiddels een paar keer door de gehaktmolen der inspraak geweest, doordat omwonenden van de Molenweg bezwaar hadden gemaakt tegen onderdelen van het project. Zo vreesden zij onder andere geluidsoverlast van laden en lossen, wateroverlast, maar verkeersoverlast. Het dispuut haalde de Raad van State, die de gemeentelijke handelswijze in november formeel goedkeurde, maar tegelijk vond dat het plan nog wel wat technische aanpassingen nodig had. Onlangs heeft de gemeente haar verbeteringen gepresenteerd in een raadsvoorstel. Aan de zijde van de Molenweg mag niet in de open lucht worden geladen en gelost. Een ander punt van zorg van omwonenden was wateroverlast door ‘verstening’ van het plein. De gemeente heeft daarover nu afspraken gemaakt met het Waterschap en bovendien wordt hemelwater adequaat afgevoerd via het riool. De bouw van een verdiepte parkeergarage zal volgens de gemeente niet leiden tot wateroverlast in de tuinen van de buren.

Sommige mensen (waaronder onze redactie) meenden in het nieuwe raadsvoorstel te lezen dat de gemeente wilde afzien van horeca en winkels, maar dat klopt niet. Er staat dat er weliswaar geen horeca en winkels komen aan de noordelijke strook van het plan (Molenwegzijde), maar aan de westzijde van het bouwblok is het volgens de gemeente nog steeds de bedoeling dat er winkel- en horecaruimte wordt gebouwd. Navraag bij Sjoerd Dijs van Explorius leert, dat aan de zijde van het Raadhuisplein één winkel en één horecabedrijf gevestigd kunnen worden. Het bestemmingsplan moet voor dit plan worden aangepast.