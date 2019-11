‘Protestbord met twee benen’ bij opening van Bradetunnel bij station Haren

Door: Redactie

Vrijdagmiddag heeft wethouder Philip Broeksma van de Gemeente Groningen de fietstunnel naast het station van Haren officieel geopend. De tunnel werd Bradetunnel gedoopt. Met deze feestelijke opening komt een eind aan een project dat een aanloop had van rond tien jaar. De tunnel ziet er fraai uit en wordt al volop gebruikt. Maar achter een protestbord ging stil verdriet schuil.

Historie

De gemeente Haren wilde al vele jaren een tunneltje onder het spoor, om Oosterhaar en de rest van het dorp veiliger met elkaar te kunnen verbinden. De financiering vergde een lange aanloop. Vervolgens moest het project worden ingepast in de plannen van het Stationsplein. Het plannen van de bouw vroeg ook tijd, omdat af en toe het treinverkeer moet worden stilgelegd. Ten slotte kon in het voorjaar van 2018 worden begonnen met de daadwerkelijke bouw. Opdrachtgever was ProRail met geld van de gemeente. Reimert Infra werd de bouwer. Die vond het budget van 10 miljoen eigenlijk te krap maar schreef toch in. Overigens is het budget naar verluidt flink overschreden met meer dan een miljoen.

Verzakking

De bouw verliep niet probleemloos en dat leidde tot vertraging. Een tunnel ziet er simpel uit, maar het vraagt nauwkeurige berekeningen omdat de bodem wordt verstoord. Grondwater heeft grote invloed op de bouw. De bouwer zag zich daarom genoodzaakt om het grondwaterpeil een half jaar kunstmatig te laten dalen (bemalen) en kreeg daarvoor vergunning van het waterschap. En juist in die periode kwamen er klachten van omwonenden aan het licht die hun woningen en schuurtjes zagen verzakken. Geknapte gasbuizen, losgetrokken riolering, schuurtjes die los kwamen van woningen en scheuren in muren. Een enkele deur wilde niet meer goed sluiten. Bewoners beklaagden zich, maar kregen in eerste instantie nul op het rekest. Toen Haren de Krant de zaak aanhangig maakte in uitgebreide artikelen, kregen de (‘enkele tientallen’) gedupeerden een luisterend oor bij gemeente, bouwer en van opdrachtgever ProRail. Maar dit luisterend oor heeft voor hen geen resultaat opgeleverd.

Advocaat

De bouwer heeft onderzoeken gedaan naar de oorzaak van de verzakkingen en kwam tot de slotsom dat haar niets is te verwijten. De droge zomer was volgens hen oorzaak. De gedupeerden vinden het daarentegen té toevallig, dat juist rondom de bouwput verzakkingen zijn opgetreden en houden hun claim staande. Ze vinden dat zij schadeloos gesteld moeten worden. Hun schades belopen vaak honderden en zelfs duizenden euro’s. Ondanks overleg houden bouwer en opdrachtgever vast aan de conclusie dat de droge zomer van 2018 de oorzaak is. In het artikel in Haren de Krant (juni) laat advocaat mr. Catherine Bungay uit Yde haar licht over de zaak schijnen. Zij komt met een interessante invalshoek. Bungay vindt dat de zaak niet is afgedaan en zegt: “Van een vergunning (voor het verlagen van het grondwaterpeil) mag je gebruik maken, maar de aannemer moet dan wel controleren hoeveel het grondwaterpeil is gezakt, mede door de droogte van het jaar 2018. Als die zakking zover gaat dat bemaling niet nodig is, dan hoeft c.q dient het niet bemaald te worden. Als het een beetje is gezakt moet het net zoveel bemaald worden als nodig is, verdisconteerd de verzakking door de droogte van het jaar 2018. Dus de aannemer had de grondwaterstand moeten controleren alvorens tot bemaling over te gaan. Doordat de aannemer dit niet heeft gedaan zijn er scheuren in de bebouwing ontstaan.”

Twee benen en een bord

De stand van zaken anno november 2019 is ongewijzigd. De gedupeerden krijgen geen compensatie voor hun schade en zijn daarover boos. En die boosheid werd op subtiele, maar opvallende wijze zichtbaar toen hoogwaardigheidsbekleders de tunnel vrijdag jl. kwamen openen. Een gedupeerde bewoog zich met een protestbord als een soort ‘wethouder Hekking’ langs de sprekers en zij ging zelfs bij de bouwers staan die het bordje met de nieuwe naam onthulden. De foto’s tonen twee benen en een bord. Symbool voor frustratie en verongelijktheid. Dit beeld bereikte de media niet, omdat de persberichten via ProRail waren verzonden. Zie hier: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/215983/Harener-stationstunnel-heet-voortaan-Bradetunnel.

De gedupeerden laten het er niet bij zitten.