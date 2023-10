Brainstormen over leegstand Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Onlangs heeft Centrummanager Daphne de Haan een brainstormsessie georganiseerd rond het thema leegstand in het centrum van Haren.

Leegstand is een landelijke trend, maar in Haren valt het tot nu toe nog mee. Enkele panden in de Brinkhorst staan leeg, één aan de Molenweg, en drie aan de Kerkstraat. Verder staan er nog enkele panden te huur of te koop, maar die zijn nog wel in gebruik. Van verpaupering is geen sprake, maar toch is ook de Harense middenstand op sommige plekken broos. De Haan en ondernemersvereniging Ondernemend Haren willen grip op de leegstand houden en niet achter de feiten aanlopen. “Elkaar op de hoogte houden is nu van groot belang”, zegt ze. Zes vastgoedeigenaren gaven gehoor aan haar uitnodiging. Na een analyse van de leegstand heeft het gezelschap ideeën besproken om de consument naar Haren te krijgen en daarbij ging het dan natuurlijk ook over het parkeerregime en het gevarieerde winkelaanbod. Er zijn wel landelijke bedrijven die naar Haren willen, maar het gebrek aan het juiste personeel is dan spelbreker. Een ander interessant aspect is de wens om een winkelcentrum compact te houden, waardoor leegstand minder kans heeft. Daartoe zouden dan winkelpanden aan de randen andere functies moeten krijgen, zoals dienstverlening of wonen. Daarvoor is samenspel met de gemeente van groot belang. Daphne de Haan probeert alle belanghebbenden aan tafel te krijgen en deze bijeenkomst was daarvoor een eerste stap. In november zal hier een vervolg op worden gegeven.