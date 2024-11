Broodje met … cultuurhistorica Sanne Meijer

Door: Redactie

Historica, auteur, ondernemer en tuinier Sanne Meijer (1993) kweekt in haar tuin in Roodeschool oude Groninger groenten. In haar ‘Grunnegs toentje’ combineert zij de cultuurhistorie met het moestuinieren. Zij vertelt er op donderdagmiddag 12 december over tijdens het eerstvolgende Broodje met … in de Forum Bibliotheek in Haren. ‘Broodje met …’ is een activiteit van de Culturele Raad Haren samen met de Bibliotheek Haren en Boomker Boeken.

Een van haar producten is het ‘Wonder van Scheemda’, een forse stamdoperwt, die in de jaren twintig van de vorige eeuw door het zaadbedrijf Zwaan en De Wiljes uit Scheemda op de markt werd gebracht. Een hoog gewas, dat zonder steun kon groeien. In de Tweede Wereldoorlog een pluspunt, want al het hout dat je toen kon vinden, werd brandhout. Na 1948 verdween het gewas van de rassenlijst van groentegewassen. Het erwtje raakte in de vergetelheid. Maar het is herontdekt. In verschillende Groningse restaurants staat het op het menu. Sanne teelde ze vorig jaar ook en was blij verrast. “Lange, goedgevulde peulen met heel dikke, zoete erwtjes. Ik oogstte ze vooral vers, zo vond ik ze het lekkerst. Een groot deel heb ik ingevroren. Wel heb ik wat peulen laten hangen om te drogen. Dat is mijn zaaigoed voor het komend jaar.”

Sanne Meijer is zelfstandig historica, is ook verbonden aan het Museum aan de A en de Groninger Monumentendag-commissie. Ze werkt aan allerlei projecten omtrent Groninger geschiedenis, erfgoed & cultuur en heeft verschillende publicaties op haar naam staan.

Broodje met Sanne Meijer, ‘Mijn Groningse tuin’

Donderdag 12 december 2024, 12.00-13.00 uur, Forumbibliotheek Haren (Brinkhorst 3)

Entree: € 8,00, inclusief broodjes en glas (karne)melk, Stadjerspashouders € 4,00; pinnen aan de zaal.

Aanmelden (verplicht) tot 10 december 2024 via geboektinharen@gmail.com

Meer informatie op: www.deagendavanharen.nl