Nieuws:

Door: Redactie

Oud-Harener Henk Vels zong als tenor bij het Groot Omroepkoor en het Nederlands Kamerkoor. Op donderdagmiddag 28 november zingt en vertelt hij over zijn leven tijdens het eerstvolgende Broodje met … in de Forum Bibliotheek in Haren. ‘Broodje met …’ is een activiteit van de Culturele Raad Haren samen met de Bibliotheek Haren en Boomker Boeken.

Henk Vels wordt tijdens deze bijzondere aflevering van Broodje met … begeleid door gitarist Henk Alkema.

Broodje met Henk Vels, zingend door mijn leven

Donderdag 28 november 2024, 12.00-13.00 uur, Forumbibliotheek Haren (Brinkhorst 3)

Entree: € 8,00, inclusief broodjes en glas (karne)melk, Stadjerspashouders € 4,00; pinnen aan de zaal.

Aanmelden (verplicht) tot 27 november 2024 via geboektinharen@gmail.com

Meer informatie op: www.deagendavanharen.nl