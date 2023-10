Broodje met Iris van den Brand en Sanne Meijer 26 oktober

Door: Redactie

Over Vraauwlu, Groninger vrouwen in de geschiedenis. Iris van den Brand en Sanne Meijer, twee jonge Groningse historici, stelden vier jaar geleden een portrettengalerij samen met verhalen over bijzondere Groninger vrouwen. Dat deden ze op verzoek van De Verhalen van Groningen. Een eenmalige gebeurtenis, die om een vervolg vroeg. Zo gingen de beide dames aan de slag om al hun bevindingen te boek te stellen. Bijzondere Groningse vrouwen genoeg. De omvangrijke publicatie ‘Vraauwlu’, zag vorig jaar het licht. In het Museum aan de A in Groningen is er zelfs een complete expositie aan gewijd. Op donderdagmiddag, 26 oktober, komen de beide auteurs en onderzoekers naar Haren om er uitgebreid over te vertellen tijdens het eerstvolgende ‘Broodje met …’ in Ons Centrum, Kerkstraat 2b in Haren (12.00-13.00 uur).

In de geschiedschrijving is de rol van vrouwen altijd onderbelicht gebleven. Maar het tij is aan het keren. Het boek ‘Vraauwlu’ zet Groninger vrouwen op het voetstuk dat ze verdienen. Het gaat om vrouwen die pionierden in de muziek, de wetenschap, de kunst, de politiek of het activisme – en niet zonder uitdagingen. Vrouwen als Johanna Ader-Appels, Yesser abdis Hille Coenders, Hennah Buyne, Betsy Bakker-Nort, Julia Culp, Winie Evers-Dijkhuizen, Line Huizenga-Onnekes, Albarta ten Oever, Etta Palm, Cato Pekelharing-Doijer, Annette Versluys-Poelman, Aletta Jacobs.

Van den Brand en Meijer hebben hun verhalen gecombineerd met wandel- en fietsroutes. Lezers kunnen zelf langs locaties gaan die een belangrijke rol speelden in het leven van deze Groninger vrouwen.

‘Broodje met …’ is een initiatief van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren in samenwerking met het Nutsdepartement Groningen-Haren, Forumbibliotheek Haren en boekhandel Boomker.

Broodje met Iris van den Brand en Sanne Meijer, ‘Vraauwlu. Groninger vrouwen in de geschiedenis.

Donderdag 26 oktober 2023, 12.00-13.00 uur, Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren

Entree: € 7,00, inclusief broodjes en (karne)melk

Aanmelden tot 24 oktober 2023 kan alleen maar via bijgaande link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN

Men kan alleen per pin betalen bij binnenkomst.

Foto: Sanne Meijer en Iris van den Brand tijdens de presentatie van ‘Vraauwlu’ in de Akerk in Groningen vorig jaar. (foto: Geboekt in Haren)