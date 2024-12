Burenhulp, nieuw initiatief in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Een nieuw initiatief in de wijk Maarwold in Haren: Burenhulp.

Het is een project door vrijwilligers. Paul Oostinga is één van hen. Hij vertelt: “We stellen ons op als goede buren voor elkaar. Speciaal voor ouderen onder ons die dat op prijs stellen. Op hogere leeftijd worden sommige dingen nu eenmaal lastiger. Burenhulp Maarwold is primair actief in het deel van Haren tussen de Rijksstraatweg en de snelweg. We willen bijdragen aan de vorming van een zorgzame wijk, waar elkaar helpen vanzelfsprekend is, waar we elkaar weer om hulp durven te vragen, waar we elkaar kennen en waar we er voor elkaar zijn. Burenhulp wil dat op gang brengen door met vrijwilligers uit de wijk voor u klaar te staan en daarbij werken we graag samen met wat er in deze zin al gaande is in de wijk. Contact via Westerholm (050-5342122, kiezen voor Burenhulp). Binnen 24 uur reageren we op uw vraag. Wat bieden we? In elk geval aandacht voor uw probleem, een goed gesprek, samen dingen doen, samen ergens naar toe. Of we wijzen u gewoon de weg naar alles wat in Haren al wordt aangeboden. We prijzen ons gelukkig met de bereidheid van Westerholm om ons royaal te ondersteunen. Niet alleen met ruimte en gratis koffie voor contact, ook zal de wijkverpleegkundige deelnemen aan onze inloop momenten om al uw vragen te beantwoorden (wekelijks vast tijdstip volgt). Dit overigens in goede afstemming met WijHaren. De wijkverpleegkundige kijkt bij alles over onze schouder mee en beoordeelt of andere dingen nodig zijn naast onze aandacht. We zijn ook nog op zoek naar meer vrijwilligers.”