Burgercomité Haren wil onderzoek naar gang van zaken herindeling

Nieuws:

Door: Redactie

Het proces op weg naar de gemeentelijke herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer is niet eerlijk verlopen. De fusie moest en zou gebeuren en om dat te bereiken is door meerdere intanties en personen vals gespeeld. Dat is de heilige overtuiging van Gustaaf Biezeveld van Burgercomité Haren. Hij wil een onderzoek.

Biezeveld vraagt namens het Burgercomité Haren bij Provinciale Staten een onderzoek aan, waar de onderste steen boven moet komen. Niet om de fusie terug te draaien, zegt hij in Dagblad van het Noorden. Maar wel om in kaart te brengen wat er volgens hem is misgegaan. “Waarheidsvinding is een groot goed”, wordt hij geciteerd. Hij hoopt dat Statenleden en bestuurders onder ede gehoord kunnen worden.