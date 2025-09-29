Cabaretgroep 2 VOUDT presenteert ‘’ Jong belegen’’ op 11 oktober Een frisse blik op ouder worden (en jong blijven)

Nieuws:

Door: Redactie

Met een flinke dosis humor en een frisse kijk op het leven, zetten Rob Wilhelm en Eddie Zinnemers – samen het kleinkunstduo 2VOUDT – in hun programma JONG BELEGEN de clichés over ouder worden op z’n kop.

Want zeg nou zelf: wie denkt dat zestigplusser zijn gelijkstaat aan tijd uitzitten achter de geraniums, die heeft duidelijk nog niet van 2VOUDT gehoord. In dit sprankelende theaterprogramma nemen de heren u mee op een muzikale en komische reis langs alles wat ouder worden zó veel leuker maakt dan het klinkt.

Met slimme teksten, spitsvondige observaties en natuurlijk de nodige zelfspot, proberen ze het beeld van de ‘passieve pensionado’ bij te stellen. Lukt dat? Dat is aan u. Eén ding is zeker: Rob en Eddie zetten alles op alles om u een vrolijke, verrassende en vooral levendige avond te bezorgen.

Datum: zaterdag 11 oktober

Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Locatie: Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen

Kosten: €10,00

Opgave: www.geboektinharen.com

Info: activiteiten@de-groenenberg.nl, www.de-groenenberg.nl