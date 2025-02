Café Friescheveen gekraakt

Door: Redactie

Deze week hebben onbekenden het voormalige Café Friescheveen in Haren gekraakt. Dat meldde DvhN.

De krakers zijn niet meedeelzaam, maar hebben in een brief aan het Openbaar Ministerie en aan omwonenden laten weten dat zij ‘urgent woningzoekenden’ zijn en het onacceptabel te vinden dat panden lang leeg staan. Ze zeggen een ‘creatieve leefwijze’ te hebben en zelf leuke herinneringen te hebben aan de tijd dat Friescheveen bekend was om softijs en roeibootjes.

In 2021 kwam het café leeg te staan, na een jarenlang conflict tussen de uitbaters (familie Dubois) en de Provincie, die een deel van de grond wilde onteigenen, teneinde er een open waterverbinding te leggen tussen de polder en het meer. De Provincie kocht het pand en Dubois was weg. Nadat het werk aan de waterverbinding klaar was is het pand verkocht aan Henk Bos van Wood Investments (aldus DvhN). Die werkt aan plannen voor een pannenkoekrestaurant en laat aan de krant weten de kraakactie af te keuren. Ook omwonenden zeggen dat het pand tot oktober nog volop in gebruik was door de Provincie en dat van langdurige leegstand geen sprake is.