Campagne over Haren komt van Dorpsfonds Haren

Door: Redactie

Dinsdag stonden er plotseling billboards in Groningen, waarin met ludieke statements duidelijk werd gemaakt dat Haren de ‘kers op de taart’ van Groningen is. Impliciet: Groningen heeft met Haren goud in handen gekregen.

Met de campagne wil het Dorpsfonds Haren vooral laten zien welke bijzondere kwaliteiten Haren heeft. Het Dorpsfonds heeft als missie om Haren op de kaart te zetten op het gebied van cultuur en winkelplezier. De doordenkertjes van deze campagne vestigen daarom de aandacht op Haren. Tot vandaag bleef onduidelijk wie achter deze campagne zat, maar nu maakt Emile Koopmans van het Dorpsfonds geen geheim meer van de intenties. De statements zullen ook nog verschijnen in kranten.