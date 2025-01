Cantatedienst in Noordlaren

Door: Redactie

Op zondag 9 februari zal Cantatecollectief Ewiges Feuer Bachs cantate ‘Ich habe genug’ (BWV 82) uitvoeren als onderdeel van een korte avonddienst in de karakteristieke middeleeuwse kerk van Noordlaren.

Cantate ‘Ich habe genug’ staat in het teken van Simeon, de vrome Jood die volgens de Bijbel aanwezig was bij de presentatie van de pasgeboren Jezus in de tempel in Jeruzalem. Hem was beloofd dat hij niet zou sterven voor hij de verwachte Messias had gezien. Als hij het kindje Jezus in zijn armen heeft, herkent hij dat als de beloofde Heiland en hij uit zijn vreugde daarover in het ‘Loflied van Simeon’, dat veelvuldig op muziek gezet is. In deze cantate verwelkomt hij het einde van het leven als bevrijding uit alle aardse lijden en pijn.

BWV 82 is een van de meer bekende cantates van Bach, die geroemd wordt om zijn schoonheid. De kleine bezetting, waarin een koor ontbreekt en bariton Jussi Lehtipuu de aria’s en recitatieven zingt, maakt van de uitvoering een intiem gebeuren. Op zondagavond 9 februari maakt deze cantate deel uit van een kerkdienst van de protestantse gemeente Noordlaren-Glimmen, om 19.30 uur in de Bartholomeuskerk in Noordlaren (Lageweg 8). Voorganger is ds. Itse de Boer uit Groningen. Toegang is vrij, aan het einde van de dienst wordt uw vrijwillige bijdrage gevraagd.