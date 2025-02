Carla Jacobs uit Haren: “Ondernemen is niet makkelijk”

Nieuws:

Door: Redactie

Carla Jacobs (37) uit Haren heeft een administratiekantoor, dat zich richt op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Als geen ander weet zij wat er achter de schermen gebeurt in het leven van ondernemers en ze vindt het goed dat die kant van het verhaal ook eens wordt verteld.

In een interview met Haren de Krant neemt ze de lezer mee in de wereld van het ondernemerschap en laat zien dat het runnen van een bedrijf niet alleen bewerkelijk is, maar ook grote risico’s kent. Lees het verhaal in Haren de Krant, verspreiding 18-25 februari 2025.

Of online op deze website.